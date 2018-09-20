Kılıçdaroğlu ile Enis Berberoğlu bir araya geldi

CHP'li Enis Berberoğlu, Yargıtay'ın verdiği karar sonrası tahliye oldu. Cezaevinden çıkan Berberoğlu, gece saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, İstanbul İstinaf Mahkemesi'nin MİT TIR'ları davasında CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na, ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak' suçundan verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onadı.

Daire, onama kararı ile birlikte Berberoğlu'nun milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyesine karar verdi.

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BAKIRKÖY’DE BİR ARAYA GELDİLER

Tahliye kararıyla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım” demişti.

Yapılan bu açıklamadan kısa süre sonra Kılıçdaroğlu, cezaevinden çıkan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, ile Bakırköy’de bulunan bir otelde bir araya geldi.

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Saat 22.15 sıralarında otele gelen Kılıçdaroğlu’nu, Berberoğlu kapıda karşıladı.

Kılıçdaroğlu ile Berberoğlu birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Ardından otele giriş yaptılar. DHA