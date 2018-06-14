Kılıçdaroğlu: İnce kazanacak, koltuğa oturacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili açıklamalarda bulundu. İnce'nin CHP'den fazla oy almasının normal olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "İnce'nin oylarının CHP'den fazla olması doğal değil mi? Bizim bir A planımız var. Doğru bir tercih. Sayın İnce girecek, kazanacak, koltuğa oturacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk TV-Bloomberg HT ve Show TV ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin performansına değinen Kılıçdaroğlu, “İnce’nin performansı gayet iyi. Dinamik, enerjik, güven veren, yeni bir yüz, bir iddia ortaya koyabiliyor. Bu iddianın arkasında durabiliyor. Siyasi olarak kirlenmemiş, temiz bir arkadaşımız. 81 milyonun hakkını, hukukunu sağlayabilecek biri. Cumhurbaşkanı profili sergilemek istiyor. İnce’nin oylarının CHP’den fazla olması doğal değil mi? Bizim bir A planımız var, başka bir plana ihtiyaç yok. Bu doğru bir tercih. Sayın İnce; girecek, kazanacak ve koltuğa oturacak” dedi.

“AKP VE MHP’NİN DESTEĞİNİ ALACAK”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin AK Parti ve MHP seçmeninin birinci turda desteğini alacağını, kalması durumunda da ikinci turda ise bu desteğin daha güçlü olacağını belirterek, geçmişte AKP ve MHP’ye oy

veren ciddi bir kitlenin İnce’ye oy vereceğini gördüklerini söyledi.

ERDOĞAN’IN ‘BIRAKACAK MISIN?’ SORUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muharrem İnce’ye yönelik ‘Birinci olamazsanız siyaseti bırakacak mısınız? Kılıçdaroğlu da rahat etsin.’ şeklindeki sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Ben hayatım boyunca hep rahat oldum. Onun gibi değilim. En temel farkım o. O gece yatağında rahat uyuyamıyor ama ben rahat uyuyorum. Benim verilemeyecek hiçbir hesabım yok.” dedi.

MİLLET İTTİFAKI AÇIKLAMASI

Cumhur İttifakı’nın ne kadar süreceğine ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, “O ittifak şekli bir ittifak. İlkelere dayanan bir ittifak değil. Bizim oluşturduğumuz millet ittifakı ilkelere dayalı. Belki bugün yarın Meral Hanım’ın ziyaretinden sonra yeni bir kamuoyuna bilgi sunulacak ittifakın devamı olarak. İlkelerimiz devam ettiği sürece, ilkeler çerçevesinde ittifaktan yana olan bütün partiler ortak hareket edecektir.” yanıtını verdi.

“OHAL NİYE ŞİMDİ KALDIRILMIYOR?”

Erdoğan’ın OHAL’in kaldırmasıyla ilgili açıklamalarını nasıl değerlendirdiği sorulan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’a inanmıyorum. Dün söylediğine bugün 180 derece aksini söyleyerek, dün söylediğini bugün yalanlayabiliyor zaten. Öyle bir kişiliği var Sayın Erdoğan’ın. OHAL’i kaldıracaksa niye şimdi kaldırmıyor, daha önce niye kaldırmıyor? OHAL’siz yönetemiyor, baskısız yönetemiyor, şiddetsiz yönetemiyor Türkiye’yi. Onun için OHAL’i kaldıracaksa daha önceden kaldırabilirdi. Şimdi, OHAL’in toplum için risk oluşturduğunu, demokrasi kültürümüzü zedelediğini ve OHAL’in kaldırılmasının toplumda kabul gördüğünü görünce, ‘Efendim işte OHAL’i kaldıracağım seçimden sonra’ diye bir düşünce dillendiriyor. Ben inanmıyorum. Onun OHAL’i kaldırmasına gerek yok, OHAL’i Muharrem Bey kaldıracak” cevabını verdi.