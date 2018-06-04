Kılıçdaroğlu: Dolar yükseliyor gidip dolar istiyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara OSTİM'de Türkiye Ekonomisi ve İş Dünyasının Sorunları adlı toplantıda konuştu. Kılıçdaroğu, "Dolar yükseliyor, egemen güçler diyor ne egemen güçler ya. Sen gidip dolar istiyorsun. Duyun-u Umumiye'ye bakın, bütün borçlarını Türkiye Cumhuriyeti ödemiştir. Bu treni kaçırmamak lazım." diye konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satır başları;

“Eğer planlama yapmazsanız geleceği garanti altına alamazsınız. 2017 inavosyon endeksi 167 ülkeden 69’nci sıradayız. Güney Kore’nin bir cep telefonu şirketi var. Bu şirketin bir yılda elde ettiği patent sayısı Türkiye’nin cumhuriyet tarihinden fazla.

İki konuda tercih yapmak zorundayız, ya beton ekonomisinden yana olacağız ya da sanayi ekonomisinden yana olacağız. Türkiye bugüne kadar beton ekonomisinden yana oldu. Sanayi ekonomisinden yana olmalıyız. İş adamlarına sesleniyorum bir af konusu var.

Dünyanın en fazla faiziyle borçlanan bir ülke Türkiye. Buradan nasıl çıkacağız? Vergisini ve sigortasını zamanında ödeyen firmalara devletin 1 yıl faizsiz kredi vermesi lazım.

İşsizliğin olduğu bir ülkede huzur yoktur, bu ancak üretim ile olur başka türlü olmaz. Organize Sanayi Bölgelerine gittim, Nereye gidersem nitelikli ara eleman yok diyorlar. 21’nci yüzyılın Türkiye’si nitelikli ara eleman yetiştiremiyor. Nasıl yapacağız, 6 yıllık teknoloji liseleri kuracağız. Hangi alanda eğitim alıyorsa o alanda yetiştireceğiz. Mezun olduğu zaman işi hazır. Bu okulların tek başına müfredatını MEB belirleyecek yönetiminde OSB de yetkili olacak. Yeni teknolojiyi en hızla okula OSB yönetimi getirir.

Tarımın da sanayi ile buluşması lazım. Tarım teknoloji liselerinin de kurulması lazım. Bunları yaparsanız yükselirsiniz. Güney Kore’den önce otomobil üreten bir ülkeydik. Güney Kore’nin şimdi 3 uluslararası markası var. Temel sorun eğitimdir, eğitim. Bir ülkeyi geri bırakmak istiyorsanız yapacağınız tek şey var eğitim sistemini bozacaksınız. Atatürk savaş devam ederken Ankara’daki öğretmenlerin toplantısına katılıyor. Toplu iğne üretemeyen Osmanlı’dan Cumhuriyet’in her tarafına yayılan fabrikalar yapıldı.

Yurt dışındaki faiz lobilerine 151 milyar 34 milyon dolar ödendi. Bunlar sizin ceplerinizden ödendi, sizden ödenen vergilerle. İçeriye ise 687 milyar faiz ödendi. Kimse bu memlekette para yok demesin. Sorun bu kaynak rantiye için mi yoksa üretim için mi harcanacak? Üretim için harcanırsa Türkiye bölgenin incisi olur

14 yılda 2 trilyon 94 milyar dolar. 2 trilyon nereye gitti? Faiz lobilerinin kapıları çalınmayacak. Her şeyi yapabiliriz? Ne eksiğimiz var? Namuslu siyaset eksiğimiz var. Namuslu siyaseti Türkiye’ye getirmek boynumuzun borcu. Ülkenin dünya kadar sorunu var kavga ediyoruz. Sanal düşmanlar yaratıyoruz. Tarımda geldiğimiz yere bak. Egemen güçler Türkiye’yi beslemek için kavga ediyorlar. Nohut, saman üretemiyor muyuz?

Dolar yükseliyormuş, egemen güçler diyor ne egemen güçler ya. Sen gidip dolar istiyorsun. Duyun-u Umumiye’ye bakın, bütün borçlarını Türkiye Cumhuriyeti ödemiştir. Bu treni kaçırmamak lazım.”