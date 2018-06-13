Kılıçdaroğlu İstanbul’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nin açılış töreninde konuşuyor

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarından satır başları:

Hakkı hukuku ve adaleti sağlamak için yapacağımız ilk iş 24 Haziran’da hiçbir gerekçe üretmeden sandığa gitmek. İkincisi sayın Muharrem İnce’ye evet damgasını vurmak.İnşallah milletin kararıyla söylediklerimiz gerçekleşir. 5 yılda huzuru inşa edeceğiz. Yeni ve demokratik bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.

Belediye başkanları 2 şeye dikkat edecektir. İlki parti rozetini çıkararak herkese eşit davranacaksınız. Bu anlayış sadece belediyede değil. Sayın Muharrem ince ne dedi ben 80 milyonun cumhurbaşkanıyım dedi. Bizim sorumluluk anlayışımız diğerleriyle bağdaşmaz. Onlar kavgadan yana bizi barıştan yanayız.İkincisi, Belediye başkanlarımız harcadığınız her kurşun hesabını vereceksiniz.Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için hesabını soracağız. O yolları hangi parayla yaptıysa açıklayacaksın. Erdoğan ekonomiden hiç söz etmiyor. Sen nasıl bir Türkiye vaat ediyorsun çık anlat.

Çocuk esirgeme kurumlarında 18 yaşını dolduran bütün çocuklarımızı devlet memuru yapacağız sınavsız. 18 yaşındaki çocuk nasıl hayata tutunacak. Anne yok baba yok.