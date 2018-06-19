CHP Lider Kılıçdaroğlu İzmir’de STK, Meslek Odaları, Sendika temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmada konuşan Kılıçdaroğlu, "CHP için 'elitlerin partisi' diyorlar. Taşeron işçilerin durumunu kim gündeme getirdi. Biz onları gündeme getirmesek o taşeron köleliğinden kurtulabilirler miydi? Şimdi taşeron işçilerine hakkımı helal etmek için onlardan oy bekliyorum oy." dedi

CHP Lider Kılıçdaroğlu İzmir'de sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendika temsilcileri ve muhtarlarla biraraya geldi. Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

HAKKIMI HELAL ETMEK İÇİN OY BEKLİYORUM

CHP için ‘elitlerin partisi’ diyorlar. Taşeron işçilerin durumunu kim gündeme getirdi? Biz onları gündeme getirmesek o taşeron köleliğinden kurtulabilirler miydi? Şimdi taşeron işçilerine hakkımı helal etmek için onlardan oy bekliyorum oy.

MUHTARLARI POLİTİKALARI İÇİN KULLANIYORLAR

Muhtar kardeşlerim arada bir sizi saraya davet ederler. Bir kişi konuşur, ne dediği belli değil. Sizleri politik argüman olarak kullanırlar. Muhtarları yasal olarak güçlendireceğiz. Yapılacak ilk iş temel bir muhtarlık kanunu çıkarmaktır. Bunun çalışmasını yaptık. Allah izin verir de Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturursa, muhtarlar için yeni bir tarihi başlatacağız. Sizin seçimlerinizin de belediye seçimleri gibi birleşik oy pusulasıyla gerçekleşmesi lazım.

FARKLI DÜŞÜNCELERDEN KORKMUYORUZ

Siyasi partileri seçime sokmamak için her türlü yolu denediler. Farklı düşüncelerden korkmuyoruz. Akıl akıldan üstündür felsefesini savunuyoruz. Biz demokrasiden yanayız. Herkesin düşüncelerini özgürce paylaştığı bir Türkiye istiyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 TL OLACAK

‘Ne yaparsak yapalım sırtına da binsek, ağzındaki lokmayı da alsak emekliler gelip bize oy verecek' diyorlar. Bu tablo ve bu düşünce insan haklarına aykırıdır ve bütün emeklilerin oturup düşünmesi lazım. Ayda 300 lira, 400 lira, 600 lira maaş alan emekliler var. Bütün emekli kardeşlerim Saray’daki zata desin ‘Al şu 800 lira ile bir ay geçin bakalım nasıl geçineceksin?' Biz ise en düşük emekli maaşı 1500 liradan aşağı olmayacak diyoruz.

