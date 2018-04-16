Kılıçdaroğlu: ‘Kavgayı bırakın’

İzmir'de açılış, sempozyum ve parti örgütü etkinliklerine katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerine “Kavgayı bir kenara bırakın, 2019'a kilitlenin” diye seslendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretinin ikinci gününde CHP İzmir Örgütü’yle buluştu. Dün İzmir'e gelen CHP lideri Tire'de yapımı tamamlanan 15 bin kişilik stat ile arıtma tesisinin açılış törenine katıldı. Bugün de İzmir'deki temaslarına devam eden Kılıçdaroğlu, konakladığı Kaya Termal Otel'de İzmir Örgütü'yle bir araya geldi. Toplantıya CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ile Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Tuncay Özkan, Lale Karabıyık'ın yanı sıra İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı.

“KAVGAYI BIRAKIN”

Kılıçdaroğlu buluşmada örgüte önemli mesajlar verdi. CHP Lideri’nin örgütten kavgaları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak 2019 yılında yapılacak kritik seçimlere kilitlenmesini istediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanları, ilçe başkanları kavga etmesin. Kavga ediyorlarsa haklı-haksıza bakmaksızın görevi bıraksınlar. Partiyi bıraksınlar. Kavgayı bir kenara bırakın, kırgınlıkları bir kenara bakın. 2019'daki kritik seçimlere kilitlenin. İlla kavga edecekseniz 2019'da Türkiye demokrasiye kavuştuktan sonra edin. Türkiye'nin umudu biziz. Canla başla çalışın. Partide yer alan isimler parti militanıdır. Militan gibi çalışın. Kapı kapı dolaşın. Mahallenin, sokağın durumuna göre propaganda yapın. İlçesinde seçim kazanacağına inanmayan varsa bıraksın gitsin” dedi.

“DEMOKRASİ AYIBININ YILDÖNÜMÜ”

Kılıçdaroğlu toplantının ardından Balçova Belediyesi ile Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nin düzenlediği sempozyuma katıldı. Kılıçdaroğlu, 60’ya yakın panelistin katılımıyla düzenlenen “Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek Sempozyumu”nun açılış konuşmasını yaptı. CHP Lideri, eğitim alanındaki açıklamalarından önce sözlerine ”Bugün 16 Nisan. Mühürsüz seçimin, demokrasi ayıbının yıldönümü. YSK’ya yuvalanan bir grup çete onların arzuladığı sonucu ilan etti” ifadesi ile başladı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“CUMHURİYET EŞİT YURTTAŞLIĞI GETİRDİ”

“Anadolu’nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Osmanlı’nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama Cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı getirdi eğitim aydınlanmayı getirdi.”

“ATATÜRK SAVAŞTA EĞİTİM TOPLANTISINA KATILDI”

“Eğitimi bir partiye militan yetiştirmek için programlarsanız ülkenin geleceğini ateşe atmış olursunuz. Yaşadığımız süreçlerden birisi budur. Cumhuriyeti kuranlar eğitime ve öğretmene olağanüstü önem vermişlerdir. Savaş meydanlarından Gazi Mustafa Kemal Ankara’daki maarif toplantısına gelip katılmıştır. O savaş kazanılacak ama o kazanımın başarılı sürekli olmasının yolu eğitimden geçiyordu.”

”ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARILMALIDIR”

“Önce öğretmenler için Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmalıdır. Öğretmenleri klasik devlet memurları yasasından çıkarmak zorundayız. Hakimler için nasıl ayrı bir kanun varsa öğretmenler için de ayrı bir kanun olmalı.”

”KADROLU, SÖZLEŞMELİ, ÜCRETLİ ÖĞRETMEN AYIBINA SON VERMELİYİZ”

“Kadrolu sözleşmeli ücretli öğretmen bu ayıba da son vermeliyiz. Öğretmen öğretmendir ve kadroludur çalışır. Taslağımız hazır olduğunda bütün paydaşlara göndereceğiz. Zorunlu eğitimin kesinlikle parasız olması lazım. Öğrencinin ayakkabısından öğle yemeğine kadar her şeyin devlet tarafından karşılanması lazım. Kesinlikle taşımalı eğitime son vereceğiz. En geç 2 yıl içinde hiçbir öğrenci benim yurdum yoktur diyecek. Bütün annelere babalara söz veriyorum. Gelecek çocuk oturacak yurdunda kalacak.”

”ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ’NDE YATILI MESLEK LİSELERİ KURACAĞIZ”

“Siyasi tercihlere göre öğretmen alınmaz, atamalar yapılmaz. Bütün mesele atamaların liyakat esasına göre yapılmasıdır. Bütün Organize Sanayi Bölgeleri’nde yatılı meslek liseleri kuracağız. Öğrenci gelecek ailesine asla yük olmayacak. Nitelikli ara elemana ihtiyacımız var.”

”2017’DE 2 MİLYONA YAKIN ÇOCUĞUMUZ OKULA GİDEMEDİ”

“3. sınıftan itibaren staja başlayacaklar. Mezun olduklarında da işleri hazır olacak. Buna iş garantili eğitim diyoruz. 2017’de bir ayıptan da söz edeyim size; 2 milyona yakın çocuğumuz okula gidemedi. Aileler yoksul bu çocuklar okullaşamıyor. Bir siyasal iktidar bir avuç tefeciye teslim olmuş durumda. Milyarlarca dolar faiz ödüyorlar.”