Kılıçdaroğlu: ‘İktidarın bunun hesabını vermesi lazım’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Malatya'da esnaf ve STK temsilcilerine hitap etti. Kılıçdaroğlu, "Kaç tane af çıktı bakın. 14 mü oldu, 15 mi sayısını bilmiyorum. Devletin sadece bütçe geliri olarak 322 milyar lira para tahsil edemiyor. Tahsil edemeyince doğru Londra'ya gidiyor. Bize para verin maaşları ödeyeceğiz diye. Düzenli vergi vereni ödüllendireceğiz. Devlet dediğimiz kurum ciddi bir kurumdur." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satır başları;

“Ne düştü re sizin emekli aylıklarınız düştü ve bu da reform olarak sunuldu? 2008 öncesi çiftçi 1860 lira emekli aylığı alacakken şimdi 840 lira emekli aylığı alıyor. Bununla geçiniriz diyorsanız gidin AK Parti’ya oy verin. Benim derdim yok ayda 13 bin lira maaş alıyorum benim derdim adaletli gelir dağılımı olsun. 34 milyar açık nasıl ortaya çıktı? Pirim ödeme gün sayısı 7200 güne çıktı. Daha geç emekli oluyorsun o zaman bu açık neden ortaya çıkıyor. Bunlara bilgiye dayalı söylem geliştirmek zorundasınız. İktidarın bunun hesabını vermesi lazım

Kaç tane af çıktı bakın. 14 mü oldu, 15 mi sayısını bilmiyorum. Devletin sadece bütçe geliri olarak 322 milyar lira para tahsil edemiyor. Tahsil edemeyince doğru Londra’ya gidiyor. Bize para verin maaşları ödeyeceğiz diye. Düzenli vergi vereni ödüllendireceğiz. Devlet dediğimiz kurum ciddi bir kurumdur.

Biz bütün bu taahhütlerde bulunduğumuzda ‘bu parayı nereden bulacaksınız’ diyorlar. Hiç bir emekli aylığı 1500 liranın altında olmayacak. Aksi halde sosyal devlet olmaz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik laik sosyal devlettir diyor. 16 yılda hükümetlerin ödediği faiz dışarıya 151 milyar 34 milyon dolar. Kime ödendi yurt dışındaki bir takım adamlara ödendi. Kim ödedi siz ödediniz. Nereye gidiyor tefecilere gidiyor. İçeride de var tefeciler. Türkiye dünyanın en yüksek faizi ile borçlanan ülkelerinden birisi. Niye ülkeni tefecilere t eslim ettin. Parayı isteyen sensin onlar da diyor ki tamam yükselt faizi ben sana dolar vereyim.

Türkiye büyük bir dönüşümü ve değişimi yapmak zorundadır. 24’ünde sandığa gideceğiz. Bu memleket sıradan bir memleket değildir. Gidin bakın Suriyeli açıyor dükkanı vergi vermiyor sosyal güvenlik ödemiyor. Buna itiraz etmemiz lazım. Kardeşim yeter ya, 30 milyar dolar para harcadık. Niye kavga ediyoruz. Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçildiğinde sayın Muharrem İnce’nin ilk yapacağı iş İran, Irak ve Suriye’yi ziyaret etmek olacaktır. İş dünyamız gidecek Ortadoğu’yu yeniden inşa edeceğiz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği teşkilatına isterse Ürdün katılabilir. İlla egemen güçler mi sizim politikamızı belirleyecek?

1923-2002 gelen hükümetlerin harcağı para 713 milyar dolar. 1940’larda Türkiye uçak ihraç eden ülke olmuş… Son 14 yılda harcanan para 2 trilyon 94 milyar dolar. Bu para nereye gitti. Karakaya Barajı mı yaptın, Keban Barajı mı yaptın? Nereye gitti, ben size 2 trilyon dolardan söz ediyorum. Eğer fabrika kurulsaydı bu parayla fabrika kurulacak yer kalmazdı. Seçim meydanlarında tık yok, niye söylemiyor? Siyasette ufku dolanlar ülkeyi sağlıklı yönetemezler.

Elinizi vicdanınıza koyun öyle oy kullanın, Türkiye bu krizi aşmak zorundadır.”