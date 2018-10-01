Kılıçdaroğlu: McKinsey yeni bir Düyunu Umumiye’dir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü durumu, Osmanlı’nın çöküş yıllarında gelirini yabancılara emanet etmesine benzetti ve şöyle dedi: “Ekonomi yönetimimiz bir yabancı şirketin kucağına bırakıldı. Bu yeni bir Düyunu Umumiye’dir. Bundan daha büyük bir felaket yoktur. IMF’den bile daha ağır ve kötüdür.”

Partisinin Bolu kampında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de büyük bir siyasi kriz ve ekonomik kriz yaşandığını vurguladı. Kılıçdaroğlu, McKinsey denetimiyle ilgili olarak da “Bundan daha büyük bir felaket yoktur. Bu yeni bir Düyunu Umumiye'dir. IMF'den bile daha ağır ve kötü bir şeydir. Bu kamudaki ekonomi yönetiminin ortadan kaldırılmasıdır. Bizim kamu görevlilerimiz birçok kez krizlerle, olumsuz şartlarla mücadele etti ve yine yapabilirlerdi. Ama bütün ekonomi yönetimimiz bir yabancı şirketin kucağına bırakıldı” dedi.

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