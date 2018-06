Kılıçdaroğlu: Kıraathane Türkiye’nin hangi sorununu çözecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ordu'da STK temsilcilerine seslendi, Kılıçdaroğlu, "Geleneksel üretimden Türkiye’nin kopup katma değeri yüksek ürün üretmesi lazım. Türkiye bu treni kaçırırsa bir daha kazanamaz. Kıraathane Türkiye’nin hangi sorununu çözecek? Kıraathaneye emekli vatandaşlar ve işsizler gider. Fabrika neden kuracağım demiyor? Bu ne demektir işsiz sayısını artıracak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti;

“Yardımların muhtarlar eliyle yapılması lazım. Muhtarlık seçiminde birleşik oy pusulası olması lazım. Mahallenizde değişiklik olur vatandaş gelir muhtarı bulur, o mahalle ili ilgili belediye meclisinde muhtar kendi mahallesi ile ilgili toplantıya katılmalı, bunların tamamını 134 sayfalık muhtarlık kanunu taslağında var.

Sanayinin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz, üretim bir ülkenin saygınlığının ölçüsüdür. Geleneksel üretimden Türkiye’nin kopup katma değeri yüksek ürün üretmesi lazım. Türkiye bu treni kaçırırsa bir daha kazanamaz. Kıraathane Türkiye’nin hangi sorununu çözecek? Kıraathaneye emekli vatandaşlar ve işsizler gider. Fabrika neden kuracağım demiyor? Bu ne demektir işsiz sayısını artıracak.

OECD’nin son verilerine göre diyor ki bugün okuma çağında olan insanlar çalışma yaşına geldiklerinde eğitim gördükleri alanın yüzde 65’i yok olacak. Hükümetin dünyadaki değişimden haberi yok. Dünyayı iyi okumaya ihtiyacı var. Gıda sektöründe neden farklı ürün üretemiyoruz. Fındıkta fiyatı onlar belirliyorlar biz sadece onların belirlediği fiyata götürüp satıyoruz.

Var olan iktidar esnafı gözden çıkarmışlardır, 7 bin zincir mağaza ile hangi esnaf rekabet edebilir? KESK’in başkanı çıksın bana söylesin. Ve reklamı yapılıyor. Ordu’da Trabzon’daki esnaf ne olacak? Esnaf kuruluşlarının TEZKOB Genel Başkanı ayda ne kadar maaş alıyor bilen var mı? Ayda 52 bin lira maaş alıyor. Ben isyan ediyorum benim dışımda kimse aldırmıyor. Nerede bu esnaf kardeşlerim? Elinizi vicdanınıza koyun. Biz siyasi rakibimize 15 milletvekili verdik ve demokrasiye kurulan kumpası bozduk. Her şeyi yok edip ben her şeyi biliyorum diye yola çıkarsan bir kişi her şeyi bilmez. 21’nci yüzyılda her şey kanunlarla belirlenmiştir. Liyakatı olmayan insanları getirirseniz devleti çökertirsiniz.

Bizim dışımızdaki kimse ekonomiden bahsetmiyor. Türkiye’de 79 yıl bütün Cumhuriyet hükümetleri 713 milyar dolar para harcadılar. Son 14 yılda 2 trilyon 94 milyar dolar. Ne yapıldı Karakaya Barajı mı yapıldı, Atatürk Barajı mı yapıldı? Ne yapıldı 2 trilyon dolar ile?”