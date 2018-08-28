Kılıçdaroğlu PM için işte bu sunumu hazırladı

Kılıçdaroğlu yarın yapılacak olan ve seçim sonuçlarının değerlendirileceği Parti Meclisi toplantısı için bir sunum hazırladı. Kılıçdaroğlu’nun ekonomi ve siyasi gelişmelerle ilgili dikkat çeken değerlendirmeleri şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye, AKP iktidarında çok önemli ekonomik fırsatları heba etmiştir. Ekonomi, son 16 yılda, sıcak paranın insafına terk edilmiş, küresel sermayenin risk iştahı ekonomimizi esir almıştır. Bu olağanüstü yükün ilerleyen günlerde vatandaşlarımıza başta işsizlik olarak yansıma riski çok yüksektir. Döviz kurundan gelen olağanüstü şokun da, ilerleyen aylarda milletimizin cebindeki yangını daha da büyütmesi maalesef kaçınılmazdır. 16 yıldır iktidarda olan kadroların beceriksiz ve basiretsiz uygulamalarının bedelini milletimiz ödeyecektir” dedi.

FREN DENGE YOK: 24 Haziran seçimleri ile birlikte Türkiye parlamenter sistemden, fren- denge mekanizmalarından yoksun bir sisteme geçmiştir. Böyle bir sistemin ülke yönetiminde demokrasileri ayakta tutan temel değerler açısından büyük sorunlar yaratacağı açıktır. Bu sorunların aşılması Anayasa ve yasalarda değişiklik yapılmasıyla mümkündür. Bu da güçlü bir demokratik mücadele sürecini gerektirmektedir.

YANGIN BÜYÜYECEK: Ekonomi, son 16 yılda, sıcak paranın insafına terk edilmiş, küresel sermayenin risk iştahı ekonomimizi adeta esir almıştır. Ekonomi dış finansman bulduğunda büyüyebilmiş, dışa erişim azaldığında ise sert biçimde yavaşlamıştır. Bu olağanüstü yükün ilerleyen günlerde vatandaşlarımıza başta işsizlik olarak yansıma riski maalesef çok yüksektir. Üretim yapısı ithal girdiye bağımlı Türk ekonomisinde, enflasyon görünümü bozulmuşken, bir de döviz kurundan gelen olağanüstü şokun ilerleyen aylarda milletimizin cebindeki yangını daha da büyütmesi kaçınılmazdır.

BECERİKSİZLER: 16 yıldır iktidarda olan kadroların beceriksiz ve basiretsiz uygulamalarının bedelini üzülerek söylemeliyim ki milletimiz ödeyecektir. Kurda sonraki günlerde yaşanan düşüşlerin faturayı bir miktar aşağıya çekeceği bir vakıadır. Ne var ki ekonomide henüz güven ortamı, istikrar sağlanamamış olup büyük bir belirsizlik vardır. Beklentiler olumsuzdur. Ekonomide istikrar ve güven ortamına şiddetle ihtiyaç vardır.