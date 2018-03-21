Kılıçdaroğlu: Seçimlerde hedefimiz en az yüzde 60

CNNTürk'ün programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında gerçekleşecek olan seçimlerdeki beklentisini açıkladı.

Şirin Payzın’ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında gerçekleşecek olan seçimlerdeki beklentisini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, hedeflerinin en az yüzde 60 olduğunu belirterek, “50+1 falan değil… Çünkü ben bu ülkede insanların demokrasiye inandığına inanıyorum. Demokrasi bizim olmazsa olmazımız. Benim gibi düşünmeyen insan da düşüncesini rahatlıkla söyleyebilmeli. Bunların olmadığı bir ülke büyüyemez, kalkınamaz zaten. Ben yüzde 60 diyorum, belki yüzde 70 çıkar. Ama biz demokrasiyi her halükarda getirmek zorundayız. Aksi halde Türkiye bir karanlık sürecin içine girecek” diye ifadelerde bulundu.