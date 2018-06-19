Kılıçdaroğlu: Sözcü gazetesi bağımsız… Sahibi de onurlu bir kişi

Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın Sözcü gazetesi hakkında açılan FETÖ davasıyla ilgili sorduğu soruya tarihi bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sözcü gazetesi bağımsız bir gazete, sahibi de onurlu bir kişi asla ve asla FETÖ organizasyonuyla yanyana gelmesi düşünülemez bile" ifadelerini kullandı.

Duayen gazeteci Uğur Dündar’ın, Sözcü gazetesi ve Burak Akbay hakkında, “Bu bayramda bir mesaj da, Sözcü davası nedeniyle bana göre yurt dışında esir durumda olan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’dan aldım. Ben yaşça büyük biri olduğumdan o da tevazu sahibi bir gazete sahibi olduğundan hep bayramımızı kutlar. Bu davanın açılmasına sebep veren iddianın sahibi ki iktidarla FETÖ arasında kuryelik yapmış biri dedi ki ‘Benim o sözlerim şakadan ibaret.’ Ama bu şaka nedeniyle Gökmen Ulu ve Media arkadaşlarımız 176 gün hapis kaldılar ve Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ki sonuna kadar Atatürkçü, yurt sever, cumhuriyet sevdalısı bir yurttaşımızdır. Şu anda yurt dışında esir gelemiyor” şeklinde sorduğu soruya Kılıçdaroğlu tarihi bir yanıt verdi.

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“SÖZCÜ GAZETESİ BAĞIMSIZ BİR GAZETE SAHİBİ DE ONURLU BİR KİŞİ”

Kılıçdaroğlu, Burak Akbay ve Sözcü gazetesi hakkında, “24 Haziran’dan sonra alnının akıyla Türkiye’ye gelecektir. Ailesiyle buluşacaktır. Bütün KHK’ları yerle bir edeceğiz. Bütün haksızlıkları gidereceğiz.

Sözcü gazetesi bağımsız bir gazete, sahibi de onurlu bir kişi asla ve asla FETÖ organizasyonuyla yanyana gelmesi düşünülemez bile. FETÖ diyorlar bunlar aynı yatakta yatıyorlardı. Bir telde iki cambazdı cambazın biri düştü öbürü de 24’ünde düşecek” dedi.

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