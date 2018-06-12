Kılıçdaroğlu: Terörü 4 yılda bitiremezsem siyaseti bırakacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele sorununa değinen Kılıçdaroğlu, "AKP 16 yılda terörü bitiremedi. Ben 4 yılda çözemezsem siyaseti bırakacağım" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal D’de yayınlanan ‘Seçim Özel’ programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘terör örgütü PKK ile hareket ediyor’ iddialarına sert cevap veren Kılıçdaroğlu, “Sayın Erdoğan’ın her olaydan sonra muhalefeti suçlamak gibi bir huyu vardır. Bunu kimse ciddiye almaz. Bu ülkede 16 yıldır terörle uğraşıyorlar. Gazetelerde zaman zaman okuyoruz, PKK’nın Kandil’den ayrılıp başka bir yere yerleştiğine dair. Kandil’in öteden beri PKK’nın konuşlandığı bir yer olduğunu biliyoruz. Gazeteciler, siyasiler gitti. Dolmabahçe’de oturup pazarlık yaptı. Türkiye'de PKK terör örgütü hangi siyasi partinin genel başkanına saldırdı? Bana saldırdı. Bir er şehit oldu. Biz PKK ile birlikte olsak neden bana saldırsınlar?” ifadelerini kullandı.

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“4 YILDA ÇÖZMEZSEM SİYASETİ BIRAKIRIM”

AKP’nin 16 yıldır terörü bitiremediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Ben 4 yılda çözemezsem siyaseti bırakacağım. Sorun akılla çözülür. Siz başkalarının telkiniyle sorun çözmeye çalışırsanız maşa olursunuz. Sorun Kandil’i almak değil, terörü çözmektir. Siz PKK’yı bitiriyor musunuz, bitirmiyor musunuz? Bitirin gelip tebrik edeceğim. Terör örgütünü bitirmenin yolu finans kaynağını kesmektir. Siz 16 yıldır iktidardasınız bunu saptayıp kesebildiniz mi?” dedi.

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“ERDOĞAN OHAL’İ KALDIRMAYACAK”

OHAL sürecine değinen Kılıçdaroğlu, “Seçimden sonra Erdoğan yine de OHAL’i kaldırmayacak. Demişti, ‘OHAL’i grevleri yasaklansın diye getirdik’ diye. Erdoğan her gün başka şey söyler. Ama artık eskisi gibi değil. Vatandaş sorguluyor artık. Erdoğan ülkeyi OHAL’le yönetmek istiyor. Binali Bey FETÖ temizlendi diyor. O zaman OHAL hala neden var? Parası ve kayınpederi olana bir şey yapmıyorlar. Fatura garibana kesiliyor” şeklinde konuştu.

“4 YILDA TÜRKİYE’Yİ DOLARA BOĞACAĞIZ”

Ortadoğu’daki sorunun çözülmesiyle Türkiye’ye büyük bir rahatlamanın geleceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan hükümetleri, akılcı politikalar üretmediler dışarıda. Egemen güçlerin tavsiyelerine göre, Suriye’ye girdiler, silah gönderdiler egemen güçlerin önerisine göre. Sonra Erdoğan, ‘Amerika bizi aldattı yalnız bıraktı’ dedi. Başkanısın ipi ile kuyuya inilir mi, terör çözülür mü? Dış politika milli olmak zorunda. Ortak hareket edilmeli. Ama dış politikayı mezhepçi, kavgacı yaparsanız kaybeden Türkiye olur. Barış endeksli bir politika yürütmek istiyoruz. Ortadoğu’nun barışını sağlayacağız imarını da sağlayacağız. Barış havzasına dönüştüreceğiz. 4 yılda Türkiye’yi dolara boğacağız. Londra’da yalvarmayacağız. Gücümüzle bölgede istikrarı, barışı sağlayacağız bölgeyi yeniden inşa edeceğiz” dedi.