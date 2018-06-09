Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘kıraathane’ tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da kanaat önderleri, muhtarlar, turizmciler ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet Kıraathaneleri kuracağız' açıklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, 'Kıraathaneler işsizliğin itirafıdır. 'Ben ülkeyi yönetemiyorum'un itirafıdır. Cumhur İttifakına oy verecek vatandaşlara sesleniyorum: Sen kıraathaneden mi yanasın, fabrikadan mı yanasın?' dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

24 Haziran’da sizden bir isteğim var. Düşünerek sandığa gidin. Gün sıradan bir seçimin yapıldığı bir gün değildir.

Eğer sağlıklı ve tutarlı bir turizm planı yaparsanız herkes gelir. Dünyada millattan önce yapılan ve hala çalışan baraj Türkiye’de Çorum’da. Bütün uygarlıkların beşiği burası. Başkaları biliyor biz bilmiyoruz. Tanıtmıyoruz. Türkiye’de neyin olup bittiğinden herkesin haberi var. Darbe hukukunun egemen olduğu sisteme dönmek istemiyoruz.Bir ülkenin geleceği bir kişiye teslim edilemez Kıraathaneler işsizliğin itirafıdır. ‘Ben ülkeyi yönetemiyorum’un itirafıdır. Cumhur İttifakına oy verecek vatandaşlara sesleniyorum: Sen kıraathaneden mi yanasın, fabrikadan mı yanasın?