Kılıçdaroğlu’dan AKP mitingine katılan Çiller’e eleştiri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP mitingine katılan eski Başbakan Tansu Çiller'e, "Amerika'da mal mülk edinen adamın ne milli şuuru. Ediniyorsan Türkiye'de edin. Amerika'da hanlar hamamlar alıyorsun sonra milli şuur!" ifadeleriyle yüklendi.

Duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Tansu Çiller’in AKP mitingine katılmasını, “Varlığına itirazım yok da milli şuur demesi benim ağırıma gitti. Amerika’da mal mülk edinen adamın ne milli şuuru. Ediniyorsan Türkiye’de edin. Amerika’da hanlar hamamlar alıyorsun sonra milli şuur! Hadi canım ne milli şuuru.

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Eğer gerçekten kendi felsefesine bağlıysa bir gün önce Süleyman Demirel’in ölüm yıl dönümüydü gider oraya katılır insan. Belli çıkar odaklarının telkinleriyle gidiyorsun oraya. Bu ülkede başbakanlık yapmışsın sen” şeklinde eleştirdi.