Kılıçdaroğlu’dan erken seçim için oy oranı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel bir televizyon programına konuştu. Kılıçdaroğlu, kendi adaylığıyla ilgili kararı Parti Meclisi'nin vereceğini söylerken, "İYİ Partinin seçime girmesinin engellenmesini demokrasi açısından talihsizlik olarak görürüm" açıklamasını yaptı. AKP Sözcüsü Mahir Ünal'in 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 55,6 sözleri için ise CHP lideri, "En az yüzde 60 ile demokrasi kazanacak" iddiasında bulundu.

Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“ÜLKE DEMOKRASİ İSTİYOR”

“Bu seçim Türkiye'yi yönetemiyorum seçimi, onun itirafı. Seçime gitme nedenleri biz artık Türkiye'yi yönetemiyoruz bütün bu imkanlara rağmen Türkiye'yi yönetemiyoruz, ekonomiyi yönetemiyoruz, eğitimi yönetemiyoruz, dış politikayı yönetemiyoruz demeleri. Demokraside ciddi sorunlar var ve geldik biz tıkandık. Dolayısıyla milletin yakasından düşmek istiyoruz diyorlar, halka gidiyorlar. Türkçesi budur. Ülke demokrasi istiyor, adalet istiyor, vatandaşlarımız iş istiyor, aş istiyor. Ekonomik problemlerinin çözüldüğü bir Türkiye istiyor. Çiftçi ürünün karşılığını almak istiyor. Çalışanlar ücretlerinin enflasyon karşısında ezilmemesini istiyor. İş dünyası daha demokratik ve özgür bir ülkede üretmek istiyor, ihracat yapmak istiyor.

Haziran ayı gündünüz en uzun olduğu ay. Bu haliyle yılın en aydınlık ayı. Yazın başlangıcı. Haziran ayı kiraz mevsimi, doğanın canlandığı bir mevsim. Haziran Türkiye'ye kendi aydınlığı ile gelecek. Haziran ayı aynı zamanda geçen seneki Adalet Yürüyüşümüzün başladığı ay. Biz geçen seneki Adalet Yürüyüşümüzle Maltepe'de de ifade ettiğim gibi duvarın dibine gelmiştik. Şimdi bu haziranda o duvarı yıkacağız. Demokrasiye, özgürlüğe herkesin işi, aşı olması gerektiğine inanıyoruz. Sağcısı, solcusu sosyal demokratı, ülkücüsüyle, muhafazakarıyla birlikte tıpkı yaklaşık yüz yıl önceki kuvayi milliye hareketinin Anadolu'da yarattığı birlik beraberlik duygusuyla bu duvarı yıkacağız. Herkes inansın başaracağız.”

ADAY OLACAK MI?

Bizim adaylığımızı daha doğrusu partinin adayını Parti Meclisi belirler. Parti Meclisinden yetki almak lazım, konuşmak lazım Parti Meclisi ile. Önümüzdeki günlerde süratle zaten Parti Meclisini önümüzdeki hafta toplayacağız, düşüncelerimizi bir şekliyle kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda tarih belli değil ama Pazartesi biliyorsunuz 23 Nisan var, Salı günü grup var. Çarşamba, Perşembe günlerinden birisi olabilir. Parti Meclisini toplayabiliriz.

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PARTİ İÇİ ÖN SEÇİM YAPILACAK MI?

Onu da oturup Parti Meclisinde konuşacağız. YSK bir takvim açıklayacak herhalde. Ön seçim için de belli bir gün verecek. Parti Meclisinin tavrına tutumuna bağlı. Tabi bizim tüzüğümüze göre eğer ittifak olacaksa siyasal partiler arasında ön seçim yapmayabiliriz ama ittifak olmayacak ise ön seçim yapmak zorundayız.-İttifak görüşmeleri için nasıl bir takvimlendirme yaptınız?Pazartesi günü Temel bey (Saadet Partisi) ile görüşüceğiz zaten. Diğer siyasi partiler ile de görüşeceğiz. CHP olarak hedefimiz şu: Kim demokrasiyi istiyorsa, kim demokrasiden yana tavır alıyorsa, kim tek adam rejimine karşı ise ortak hareket edeceğiz yani bu kadar basit. Siyasal partiler kendi kimlikleriyle ama hep beraber ayrı ayrı demokrasiyi savunacağız.

İYİ PARTİNİN DURUMU

İYİ Partinin seçime girmesinin engellenmesini demokrasi açısından talihsizlik olarak görürüm. Bugünkü aşamada bilmiyorum girip giremeyeceğini. YSK bir karar verdi mi vermedi mi ama İYİ Parti çalışan, kongrelerini yapan, kurultayını yapan ve seçimi girmeye de hazır olan bir siyasi parti.

“EN AZ YÜZDE 60 İLE DEMOKRASİ KAZANACAK”

-AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını yüzde 55,6 olarak açıkladı. Ünal'ın açıklamasına göre siz ne bekliyorsunuz?

En az yüzde 60 ile demokrasi kazanacak.