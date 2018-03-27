Kılıçdaroğlu’na genç başdanışman

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığı görevine, Partinin eski Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Deniz Demir atandı. Demir “Siyaseti nöbet değişimi olarak görüyorum. Layıkıyla yerine getirmek için çalışacağım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı partinin 32 yaşındaki genç ismi Deniz Demir oldu.

Atamayla ilgili konuşan Deniz Demir “Siyaseti nöbet değişimi olarak görüyorum. Nöbete 10 yıl öncesinde Çankaya Gençlik Kolları'nda başlayıp daha sonra 4 dönem Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Görevim esnasında Türkiye'nin birçok yerinde il örgütlerini ziyaret ettim. Daha sonra da başka bir nöbet değişimi vesilesiyle Ankara ana kademe il başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Bugün de nöbet yerimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığı. Bana bu görevi layık gören sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. İnşallah layıkıyla yerine getirmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

DENİZ DEMİR KİMDİR?

1985 doğumlu Deniz Demir, Jeoloji Mühendisliği ve Kamu Yönetimi bölümlerini okudu. Dört dönem CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve iki dönem ana kademe Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan Demir, 3-4 Şubat tarihlerinde yapılan kurultayda Kılıçdaroğlu’nun 52 kişilik Parti Meclisi anahtar listesinde de yer almıştı.