Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret sözü!

CHP'li Seyhan İlçe Belediyesi'nin düzenlediği 'Halk Kart' dağıtım programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları halinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve açılış yapmak için gittiği Adana'da Seyhan Belediyesinin Halk Kart dağıtım törenine katıldı.

Törende Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, niteliksiz okula mahkum olmayacak, kadın erkek eşitliği mutlaka sağlanacak” diyerek “Belediye başkanlarıma, seçildikleri gün parti ayırımı yapmadan bütün belde halkını kucaklamalarını, eşit hizmet götürmelerini, harcadıkları her kuruşun hesabını halka vermelerini söyledim. Bizim özelliğimiz budur. Biz her kuruşun hesabını veririz, kul hakkı yemeyiz, yedirmeyiz” ifadesini kullandı.

“ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 TL OLACAK”

Kılıçdaroğlu, seçilmeleri halinde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren asgari ücretin vergisiz, net 2 bin 200 lira olacağını söyledi. 25 Haziran'da Cumhurbaşkanının Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın parlamentoda olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Sandıkların güvenliğini sağladık, hiç endişe etmeyin. Sandıklara sahip çıkacağız, bir destan yazacağız” diye konuştu.

“TAM GÜN EĞİTİM”

Eğitime önem verdiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Çocuklarımız iyi bir eğitim alacak. Bugün on binlerce sabah kahvaltısı yapmadan okula gidiyor. Çocuklarına harçlık vermek için, babanın cebinde para yok. Hiçbir çocuk ben beslenemiyorum, aç kaldım demeyecek ve tam gün eğitim yapacağız. Çocuklarımız tüm gün öğretmenleriyle beraber okulda okuyacaklar. Biz çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız, bunun sözünü veriyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Halk Kart alacak vatandaşlar sahneye çıkarak, Kılıçdaroğlu’ndan kartlarını aldı.