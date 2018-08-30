Kılıçdaroğlu’ndan İnce yorumu: Yerimi ona bırakacaktım ama…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sona eren olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili Parti Meclisi toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, İnce'nin genel başkanlık adaylığı için " Aklımda o vardı. Ancak seçim sonrasındaki yapılanlar güven vermiyor” dedi. Gece saatlerinde tweet atarak PM'ye tepki gösteren Muharrem İnce de "Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun” ifadelerini kullandı.

CHP'nin Parti Meclisi toplantısı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında yapıldı ve 8 saat sürdü. Kılıçdaroğlu rakibi Muharrem İnce ile ilgili yaptığı değerlendirmede “İnce'yi genel başkan olsun diye Cumhurbaşkanı adayı gösterdim. Aklımda o vardı. Ancak seçim sonrasındaki yapılanlar güven vermiyor” dedi. Kılıçdaroğlu seçim sonrasında Muharrem İnce ile yediği yemekte konuşulanları da anlattı: “Evet o yemekte bana İnce genel başkanlığı bırak onursal başkan ol dedi. Ben de bunu yapmayacağımı söyledim ve kendisinin genel başkan olması durumunda partinin bir hafta içinde dağılacağını da söyledim.” Toplantıda kurultayın toplanması için imza veren PM üyesi Necati Yılmaz ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında sert tartışma yaşandığı öğrenildi.

İNCE’DEN TEPKİ

Muharrem İnce sosyal medyadan dile getirdiği tepkisinde, “Seçimden 66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun” ifadelerini kullandı.

“NE AÇIKLAYACAKTIM MENÜYÜ MÜ?”

İnce'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde;

“Seçimden sonra beni davet etmiş ama ben gitmemişim! Benim olmadığım yerde zor durumdan kurtulmak için yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir? Ben partiliyim davet gelseydi iki elim kanda olsa giderdim.”

“Yediğimiz yemeğin saatini televizyonda geçen alt yazıdan öğrendim, yemeğin saatini ve yerini basına ben söylemedim, basını oraya ben davet etmedim, yemekte konuşulanları basına söylemekle suçluyorsunuz. O yemeğe basın ilgisini çeken sizsiniz.”

“O yemek sayenizde herkesin bildiği, herkesin merak ettiği bir yemek haline geldi. Konuşulanları niye açıklamışım? Ne açıklayacaktım menüyü mü? Bana oy veren 15 milyona karşı sorumluluğum var benim!”

“Bu toplantı seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmış ise Cumhurbaşkanı Adayı davet edilmeliydi. Cumhurbaşkanı Adayı hakkında yalan konuşmak için düzenlenmişse vah partimizin ve ülkemizin haline!”