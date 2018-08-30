Kılıçdaroğlu’ndan İnce yorumu: Yerimi ona bırakacaktım ama…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sona eren olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili Parti Meclisi toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, İnce'nin genel başkanlık adaylığı için " Aklımda o vardı. Ancak seçim sonrasındaki yapılanlar güven vermiyor” dedi.

CHP'nin Parti Meclisi toplantısı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında yapıldı ve 8 saat sürdü. Kılıçdaroğlu rakibi Muharrem İnce ile ilgili yaptığı değerlendirmede “İnce'yi genel başkan olsun diye Cumhurbaşkanı adayı gösterdim. Aklımda o vardı. Ancak seçim sonrasındaki yapılanlar güven vermiyor” dedi. Kılıçdaroğlu seçim sonrasında Muharrem İnce ile yediği yemekte konuşulanları da anlattı: “Evet o yemekte bana İnce genel başkanlığı bırak onursal başkan ol dedi. Ben de bunu yapmayacağımı söyledim ve kendisinin genel başkan olması durumunda partinin bir hafta içinde dağılacağını da söyledim.” Toplantıda kurultayın toplanması için imza veren PM üyesi Necati Yılmaz ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında sert tartışma yaşandığı öğrenildi.