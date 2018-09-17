Kılıçdaroğlu’ndan İş Bankası hissesi açıklaması | Son dakika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası hisseleriyle ilgili açıklamasına cevap verdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bütün annelerin babaların ortak amacı biz de onu istiyoruz. Parlamento açıldığında yasal düzenlemeyi parlamentoyu vereceğiz. Öğretmenler meslek kanunu ve öğretmenlere 3600 ek göstergenin verilmesi.

Öğretmenler gününde onlara birer maaş ikramiye verilmesi bizim arzularımızdan birisi.

İŞ BANKASI

Sayın Erdoğan’ın CHP’nin İş Bankası’ndan para almadığını söylemesi güzel bir olay.

Biz İş Bankası’nın ortağı değiliz.

Daha önce de Kenan Evren de aynı yolu denemişti.

Kenan Evren ve arkadaşları Atatürk’ün hisselerini hazineye devretmişlerdi biz dava açtık ve kazandık.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetine herkesin saygı göstermesi lazım.

Erdoğan neden böyle bir karar aldı onu da anlamıyorum. Acaba alıp Varlık Fonu’na mı devretmeyi düşünüyor?

Türkiye Cumhuriyeti bir şeyhten uçak alacak kadar küçülmemeli. Hem diyorsun dünya lideriyim, hem kalkıp hibe uçak alıyorsun. Eğer onuru varsa o uçağı yarın iade eder. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir şeyhten bir uçak alamaz der.

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