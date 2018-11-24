Bugün söylenenlerin hepsi palavra

Öğretmenler Günü Buluşması'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün öğretmeler günü ve eminin bütün siyasetçiler güzel laflar edecekler. İnanın bunlar hep palavra Bunlar günü kurtarma laflarıdır. Gerçek nedir? Bizim bu gerçeği görüp buna çözümler üretmemiz gerekiyor. Nedir bu sorunlar? Öğretmenlerin yüzde 80'i aldığı maaşının toplum içindeki saygınlığını düşürdüğünü söylüyor. Yüzde 75 okullarda eğitim kalitesinin düştüğünü söylüyor. Yüzde 37'si sinemaya gidemiyor, yüzde 58'i ayda bir bir kitap alamıyor." dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde Öğretmenler Günü buluşmasına katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Eğitim size anlatılması gereken bir konu değil siz bunun içindesiniz. Eğitilen toplumlarda sevgi ve saygı vardır. Bir insan eğitildiği zaman vatansever olur. Bir insan iyi bir eğitim gördüğü zaman kendisinin dışındaki sorunları yaşayan insanların sorunlarına eğilir.

Eğitim sorunları olan bir ülkenin büyüme şansı yoktur. Eğitimin önündeki tüm engelleri kaldırmalıyız. Eğitim olmadan, çağdaş uygarlığı yakalama lüksünüz yoktur.

Eğitimde reforma karşı bir bakanlık var. Adı Milli Eğitim Bakanlığı. Bugün Türkiye’de sağlıklı bir eğitim politikası yok. Bütün anne ve babalar çocuklarının nitelikli bir eğitim almasını istiyor. Hiçbir anne ve baba çocuğunun eğitiminden memnun değil. İmkanları olanlar çocuklarını Lonra’ya yolluyorlar. Peki parası olmayanlar ne yapacak.

Öğretmen toplumun lideridir, çünkü toplumu eğitir öğretmen. Eğitimin temeli aslında meraktır. Çünkü insanın doğasında merak vardır. Çocuk doğduğu andan itibaren soru sormaya başlar. Soru sorma niteliğini artıran temel kurum eğitimdir. Çocuk ne kadar çok soru sorarsa, bir toplum o kadar büyür ve hızlı gelişir.

Soru sormayı kapasite olarak arttırdığımız sürece bilimsel çalışmalar gelişir. Bunun yolu eğitimden ve öğretmenden geçmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı hala bunu keşfedemediyse vay halimize.

Bugün öğretmeler günü ve eminin bütün siyasetçiler güzel laflar edecekler. İnanın bunlar hep palavra Bunlar günü kurtarma laflarıdır. Gerçek nedir? Bizim bu gerçeği görüp buna çözümler üretmemiz gerekiyor. Nedir bu sorunlar? Öğretmenlerin yüzde 80’i aldığı maaşının toplum içindeki saygınlığını düşürdüğünü söylüyor. Yüzde 75 okullarda eğitim kalitesi düzenin düştüğünü söylüyor. Yüzde 37’si sinemaya gidemiyor, yüzde 58’i ayda bir bir kitap alamıyor.

Peki ne yapılmalı

-Öğretmenlik meslek kanunun çıkarılıp diğer memurlardan ayrılmadır. Bunu yakında yasa teklifi olarak meclise sunacağız

-Hiç bir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almamalıdır. Onun geçim derdi olmayacak.

-Emekli olduklarında maaşları yüzde 50 oranında düşüyor. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor.

-Sözleşmeli bütün öğretmenler kadroya alınmalı.

-Binlerce öğretmen açığı var. Atama bekleyen öğretmelerin derhal bu açık alanlara atanmalıdır.

-Taşımalı eğitim uygulamasına son verilmelidir. Öğrenci neredeyse eğitim orada olmalıdır.

-20 Temmuz darbesi sonrasında görevden alınan yargılanıp aklanan bir çok öğretmen var. Bunların görevlerine geri döndürülmesi gerekiyor.

-Özel okullara yapılan yardımların durdurulup bu yardımların devlet okullarına aktarılması gerekiyor.

-21 yüzyıldayız hâlâ ikili öğretim ve birleştirilmiş sınıflar var bu ülkede. Bunların derhal son bulması gerekiyor.

-Okul aile birliklerine yasal statü verilmelidir.