Kılıçdaroğlu’ndan ünlülere yanıt: Az bile söyledim

Kılıçdaroğlu'ndan kendisine bir bildiri ile yanıt veren ve hakkında dava açacaklarını ifade eden ünlülere bir yanıt daha geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’daki Oğulpınar Hudut Karakolu’nu beraber ziyaret ettiği ünlülere çok sert tepki göstermiş, “Afrin’de 52 şehidimiz var, yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh, davul, zurna, klarnet, şarkılar, türküler. Ben merak ediyorum, bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç yaylalar türküsünü söyle bakayım” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu’ndan kendisine bir bildiri ile yanıt veren ve hakkında dava açacaklarını ifade eden ünlülere bir yanıt daha geldi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ziyareti sırasında gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım. Az bile söyledim” yanıtını verdi.

Ünlülerden ortak bildiri

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz. diyen ünlüler bildiride şu ifadelere yer verdi:

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanının, Afrin'de terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken silah arkadaşlarını kaybeden kahraman askerlerimize yönelik bir ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlayamıyor ve söylemlerini kabul etmiyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır. Ordumuzla ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakaret içeren açıklamalarını kabul etmiyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz.”

Bildiriye imza atan isimler

Yapılan açıklamada şu ünlülerin imzaları yer aldı: İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurdoğlu, Mustafa Sandal, Coşkun Sabah, Ahmet Şafak, Esat Kabaklı, Alişan, Seda Sayan, Altay, Deniz Seki, Arif Susam, Hande Yener, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu, Osman Albayrak, Ümit Yılmaz

Demokrat parti heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Uysal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti’nin cumhuriyet çınarının en önemli dallarından birisi olduğunu belirterek, “Demokrasi, vatan sevgisi, din, vicdan özgürlüğü, düşünceyi ifade konusunda kendileri de hem bugün için hem geçmişte önemli siyasal görevler yerine getirmişlerdir. Bu ziyaret sadece bir nezaket ziyaretinin ötesinde iki siyasal partinin genel başkanı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, yaşanan sorunları ve bu sorunların nasıl aşılması gerektiği konusunda da karşılıklı düşüncelerimizi birbirine aktarma fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.

“Diğer siyasal partilerle de görüşmelerimiz devam edecek”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya gelmesi ve ittifak konusunda diğer partilerin genel başkanlarıyla temaslarının olup olmayacağı sorusu üzerine, “Türkiye’nin yaşadığı büyük sorunlar var. Türkiye’nin bu sorunları aşması lazım. Bu sorunları aşarken, sorunların aşılması yönünde görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz. Siyasal partilerin temel görevi Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları aşmak ve 80 milyona daha güzel yaşam sunmaktır. Nezaket ziyareti ötesinde Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları da konuştuk. Elbetteki diğer siyasal partilerle de görüşmelerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına alıp okullarına bırakması

Otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına alıp okullarına bırakmasıyla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Daha önce de yapıyordum ben bunu ama bu kez araca binen öğrenci arkadaşımız ‘Ben fotoğraf çekmek istiyorum babama göstermek istiyorum’ deyince ben, ‘Siz bilirsiniz’ dedim, fotoğrafın çıkışı öyle oldu. Şu bir gerçek üniversite öğrencileri bu toplumun göz bebeğidir. Çünkü onlar geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan kişilerdir. Kimisi mimar, kimisi mühendis, kimisi siyaset bilimci, kimisi ekonomide uzman olacak, hayatın her alanında Türkiye’yi ileriye taşıyacak olanlardır. Üniversitelere ve üniversite öğrencilerine karşı hoşgörülü olmalıyız. Onların genç yaşta olduklarını, delikanlı olduklarını, onların zaman zaman hata yapsalar bile hatayı bizim görmezlikten gelmemizi de hiçbir siyasetçinin unutmaması gerekir.”