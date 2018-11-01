Kılıçdaroğlu’ndan Sıla’ya telefon!

Ünlü sanatçı Sıla'nın erkek arkadaşı Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düşerken, bu akşam bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sıla'yı telefonla aradığını açıkladı.

Sıla’yı telefonla arayıp üzüntülerini dile getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu;

“Ülkenin çok sevilen bir sanatçısı. Bir kadına, bir sanatçıya yönelik şiddeti asla kabul etmiyoruz. Çünkü sanatçı toplumun beğendiği, kabul ettiği, dinlediği önemli bir kişi. Sıla’ya geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Her zaman gönlümün de, desteğimin de yanında olduğunu ifade ettim. Çok teşekkür etti. Üzülmemesini de söyledim. Sonuçta size yönelik bir şiddet geldi. Ama toplum sizin yanınızda, toplum sizi destekliyor. Kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınıyoruz diye düşüncelerimi paylaştım” diye konuştu.