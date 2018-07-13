Kılıçdaroğlu’nun avukatı cübbesini attı

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 4 ayrı tazminat davasının Erdoğan lehine karara bağlanmasına sinirlenen Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, hakimin tavırları nedeniyle verilecek kararların önceden belli olduğunu savundu ve “Bu hukuksuzluğu ve yargılamayı tanımıyoruz” diyerek cübbesini çıkarıp, duruşma salonunu terk etti

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 4 ayrı tazminat davasının tümünü aynı gün ve Erdoğan lehine karara bağladı. CHP liderinin kendisine “Man kafa” diyen Erdoğan aleyhine açtığı davayı reddeden Hakim Fatih Akkuzu, Erdoğan'ın 3 ayrı davadaki tazminat taleplerinin ise kabul etti. Kılıçdaroğlu toplam 95 bin lira tazminata mahkum oldu.

CÜBBEYİ ÇIKARDI

Peşpeşe görülen davaların duruşmaları sırasında reddi hakim talebinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, hakimin tavırları nedeniyle verilecek kararların önceden belli olduğunu savundu ve “Bu hukuksuzluğu ve yargılamayı tanımıyoruz” diyerek cübbesini çıkarıp, duruşma salonunu terk etti. Erdoğan'ın açtığı üç davayı da karara bağlayan Hakim Akkuzu, Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'a 50 bin, 25 bin ve 20 biner lira olmak üzere toplamda 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Kılıçdaroğlu bu tazminatları yasal faiziyle beraber ödeyecek.