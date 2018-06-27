Kılıçdaroğlu’nun avukatının ‘yemin talebi’ reddedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’ndaki bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açılan davada, Kılıçdaroğlu’nun avukatı dava konusu olguların doğruluğunun ispatlanması için yemin teklif etti. Mahkeme, yemin delilinin davanın uzatılmasına neden olacağını belirterek, talebi reddetti. Dava karara kaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017 tarihindeki partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığı iddiası üzerine, Cumhurbaşkanı ve yakınlarının açtığı 1,5 milyon liralık tazminat davasının görülmesine devam edildi.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada söz verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız, davanın kabulü karar verilmesini ve sözlü yargılamaya geçilmesini talep etti.

YEMİN TEKLİF ETTİ

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dosyaya gelen evraklara ilişkin beyanda bulunmak için süre talep ederek, “Biz hangi konuşmada hangi sözler üzerinden tartışma yapacağımızı ve delillerimizi sunacağımızı belirtmek zorundayız. Şu anda belgeler sunuyorum. Bunlar genel başkanımızın iddialarını doğrular niteliktedir. Ayrıca Özdemir Bayraktar dışındaki davacılara dava konusu olguların doğruluğunun ispatlanması konusunda yemin teklif ediyoruz. Sözlü yargılama evresine geçilmesine muvafakatımız yoktur” dedi.

‘YEMİN' TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme hakimi Memun Kılıç, yemin delilinin somut uyuşmazlığı çözmekten ziyade davanın uzatılmasına neden olacağını belirterek, Avukat Çelik'in yemin talebinin reddine karar verdi.

‘YEMİN DELİLİNE DAYANIYORUM'

Yemin talebi reddedilen Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, “Hukuksuzluk yapıyorsunuz. Ben yemin deliline dayanıyorum. Bu davada delillerimiz toplanmayarak usulsüzlük yapılmıştır. Yemin talebimiz de usulsüzce reddedilmiştir. Yasal haklarımı kullanmak üzere süre talep ediyorum” dedi.

Dava dosyasını inceleyen mahkeme hakimi, Celal Çelik'e bütün delillerini sunduklarını söyledi. Davacılar avukatı Ferah Yıldız ise sözlü yargılama evresine geçilmesine istedi.

DAVA KARARA KALDI

Sözlü yargılama evresine geçilmesine karar veren mahkeme, duruşma günü ve saatinde mahkemede hazır bulunulmadığı takdirde, hazır olmayan tarafların yokluğunda karar verileceği uyarısında bulunarak duruşmayı erteledi.