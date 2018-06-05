Kilise saldırganına 1 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Kadıköy’de kilisenin önüne çöpler dökerek, duvarına yazı yazan Serdar Kaban hakkında “ibadethanelere zarar verme” suçundan 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öte yandan savcılık, suç tarihinde şüphelinin ceza sorumluluğu bulunmadığından, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını istedi.

İstanbul Kadıköy'de, 30 Nisan günü saat 05.30 sıralarında Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önüne çöpler dökerek, duvarına “Erzurumlu 25 bu vatan bizim Allah” şeklinde yazı yazdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Serdar Kaban (45) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

SİNİRLENİP ÇÖPLERİ DÖKMÜŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak yapılan araştırmalarda eylemi şüpheli Serdar Kaban'ın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli savunmasında, birkaç gün önce kilisenin ön tarafına Mustafa Kemal Atatürk'e ait posteri astığını, yanına da güllerini taktığını ertesi gün posteri yerinden indirdiğini görünce sinirlendiğini, kilisenin duvarına bahsi geçen yazıları yazdığını ve çevreden topladığı çöpleri de kilisenin kapısına döktüğünü söyledi.

CEZA SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Şüpheli Serdar Kaban, cezai ehliyeti konusunda şüphe duyulması üzerine Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneden alınan rapora göre, şüphelinin “bipolar bozukluk psikotik özellikli manik hecme” psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğu ve suç tarihinde ceza sorumluluğunun olmadığı belirtildi.

Şüpheli hakkında “ibadethanelere zarar verme” suçundan 4 aydan 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açan savcılık, koruma ve tedavi amaçlı akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.