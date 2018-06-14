Kilis’te bayram namazı saat kaçta? 2018 il il bayram namazı vakitleri…

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Ramazan Bayramı saatlerini resmi internet sitesinden yayınladı. Peki Kilis'te bayram namazı saat kaçta? İslam dininde bayram namazı yalnızca erkeklere farz... Vatandaşlar Google'dan bayram namazı saatlerini araştırıyor. Bilgilerini tazelemek isteyenler bayram namazının nasıl kılınacağını ve bayram namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirler. İşte il il bayram namazı saatleri...

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesini üzüntüyle karşılayan vatandaşlar Ramazan Bayramını idrak ediyor. Hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar bayram namazı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabını araştırıyor. Bayramı namazla karşılayan müminler, ardından cemaatle ve sevdikleri ile bayramlaşacak. Peki Kilis’te bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2018 il il bayram namazı saatleri…

Kilis’te bayram namazı saati: 05:55

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır.

Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır.

İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

KİLİS’İN EN ÖNEMLİ CAMİSİ ULU CAMİ

Kilis Hacı Gümüş Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami, şehrin en eski camisidir. Osmanlı döneminde tamir ve değişiklik yapılmasına rağmen orijinal planını kısmen korumuştur. Camiyi yaptıranın kim olduğu ve mimarı bilinmemektedir. Abdullah oğlu Hacı Halil tarafından 1388'de yeni baştan yapılmış, daha sonra 1912, 1924 yıllarında Hacı Mustafa tarafından onarılmıştır. Bu onarımları Halep'in ünlü mimarlarından Hacı Ahmet Aziz yaptırmıştır.