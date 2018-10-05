Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 12 Suriyeli yaralı

Kilis'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Yaralıların Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

Kaza, Şeyh Mansur kavşağında meydana geldi. Yusuf Hamdo yönetimindeki otomobil ile Cuma El Mustafa’nın kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 12 Suriyeli yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan ikisinin, sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA