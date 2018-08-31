Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kilis’ten İdlib sınırına komando ve topçu bataryaları sevk edildi

Kilis'ten, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib sınırına komando, topçu bataryası ve mühimmat gönderildi.

android-time 23:37 31 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Kilis’ten İdlib sınırına komando ve topçu bataryaları sevk edildi
Kilis'ten, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib sınırına komando, topçu bataryası ve mühimmat gönderildi.

Suriye rejimi tarafından olası İdlib'e operasyona başlatacağı bu yönde de yığınak yaptığı iddiasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib sınırı takviye edilmeye başlandı.

 

Kilis'ten yola çıkan komando birlikleri, topçu bataryası ve mühimmat Hatay sınırına hareket etti.

sinir-iha

Geniş güvenlik önlemleri altında sivil ve askeri kamyonlara yüklenen mühimmat, askerlerin kullanacağı malzemeler ile araç ve gereçleriyle birlikte akşam saatlerinde Hatay'ın İdlib sınırına hareket etti. Kilis'te sevkiyatlar gece gündüz demeden sürüyor. İHA

sinir-iha3
Son güncelleme: android-time 23:4131.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar