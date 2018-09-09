Kilyos Sahili’nden onlarca torba çöp çıktı

Sarıyer Belediyesi'nin çağrısı ile çevreci dernekler, sivil toplum kuruluşları, platform ve inisiyatiflerin stantlarının yer aldığı Sarıyer Çevre ve Sanat Günleri başladı.

İstanbul'un dört bir yanından yüzlerce katılımcıyla bu yıl ikincisi gerçekleşen festivalin açılışı Kilyos sahilinde çevreyi korumak adına faaliyet gösteren Greenpeace ve İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) öğrencileri kıyı temizliği yaptı. Kıyının bir bölümünde yapılan temizlikte Kilyos Sahili ambalaj atıkları, sigara izmariti, pet şişe gibi birçok atıkta arındırıldı,

“İNSANIN ÜLKESİNİ VE ÇEVRESİNİ BU KADAR HOR KULLANMASININ GEREĞİ YOK”

Festivalin açılışında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Biz bugün onlarca insanla beraber sahilleri temizliyoruz. Eminim ki biraz sonra burası yine sigara izmaritleriyle dolacak. Her şey eğitimle olur. Önemli olan bilinçli olup çevremizi kirletmemek ve bu bilinci çocuklarımıza da aşılamak. Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. İnsanın ülkesini ve çevresini bu kadar hor kullanmasının gereği yok. Geleceğimizin ve doğanın kıymetini bilmemiz gerekiyor” dedi.

ÇEVRECİ FORUMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Etkinlikte kıyı temizliğinin yanı sıra çevre ve ekolojik dengeye dikkat çekilen forumlar, 5. Kumda Sanat Şenliği, Ahşap Heykel Sempozyumu Sergisi, Sarıyer'e bağlı köylerde nesli hızla tükenmekte olan “Kum Zambaklarını” koruma altına almak için ise “8. Kilyos Kum Zambakları Festivali” düzenlendi.