‘Kimse İstiklal Marşı’na dokunamaz’

Türkiye Sanatçılar Birliği, (TSB) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstiklâl Marşı bestesine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. TSB, “Milli Marşımız kutsaldır, hiç kimse dokunamaz” açıklaması yaptı.

TSB Başkanı İnci Özdil, “Türk Milletinin dokunulmazı olan İstiklal Marşımızın müziği, hiç bir bilimsel temele dayanmadan ‘Yüreğime hitap etmiyor' diyerek, kişisel bir kararla tartışmaya açılamaz, itibarsızlaştırıp, halkın millî duyguları ile de oynanamaz'' dedi.

TSK'nın Afrin'de vatan mücadelesi verirken, onun en büyük dayanağı İstiklâl Marşına yapılan eleştirileri kabul etmediklerini de vurgulayan Özdil, şunları söyledi: ‘'Sınır boylarında, cephede Mehmetçiğimizin bayrağı öperek, yüreği vatan sevgisi ve ecdadının gururu ile göğsü kabararak söylediği İstiklal Marşımızı, şimdi değiştirelim demenin mantığını anlamak da mümkün değildir. Bunca yıldır İstiklal Marşımızın müziğini yüreğine sindiremeyenler var ise, onlara müziği değil, yüreklerini değiştirmelerini öneriyoruz. İstiklal Marşımızın ne şiirine, ne de müziğine kimseye dokundurtmayacağız”