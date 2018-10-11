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Kimse ne olduğunu anlamadı! İki katlı ev küle döndü

Amasya'da 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.

android-time 00:08 11 Ekim 2018
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Amasya'da 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın bu akşam Yüzevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ünal A.'ya ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Evde oturan ev sahibinin damadı Osman G., eşi Ceren G. ve kızı İkra Bulem G., alevleri görünce dışarı çıktı. Mahalle sakinleri tarafından durum polis ve Amasya Belediye itfaiye ekiplerine bildirildi.

Foto: İHA

Foto: İHA

FACİADAN DÖNÜLDÜ!

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı 2 katlı ahşap evdeki yangına müdahale etti. 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında mutfakta bulunan tüp, patlamada dışarı çıkartıldı.

Foto: İHA

Foto: İHA

EV KÜLE DÖNDÜ

Soğutsa çalışmaları sürdükrülen yangında yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.  DHA

Foto: İHA

Foto: İHA

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Son güncelleme: android-time 00:3011.10.2018
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