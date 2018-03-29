Kimsesiz doktorun milyonlarına sahte belgelerle mirasçı oldular

İstanbul'da, 2015 yılında ölen ve kimsesi olmayan Doktor Hatice Güzin Göllü'nün 25 milyonluk mal varlığına dolandırıcılar sahte belgelerle el koydu. Sahte evlatlık belgesiyle Güllü'nün aylık 60 bin lira kirasını alan biri noter başkatibi 4 dolandırıcı yakalandı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma milyonlarca liralık dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı.

88 YAŞINDA VEFAT ETTİ ARDINDA 23 DAİRE, BİR BİNA VE 2 MİLYON LİRA BIRAKTI!

İddiaya göre; Göztepe ve Okmeydanı SGK hastanelerinde yıllarca görev yapan Doktor Hatice Güzin Göllü 16 Aralık 2015 tarihinde 88 yaşında hayatını kaybetti. Geride 22’si Kadıköy Merdivenköy Mahallesi’nde, biri Caferağa Mahallesi Moda Cadesi’nde 23 daire, yine Caferağa Mahallesi Nailbey sokaktaki bir binanın 3’te birini bırakan ve bankada 1 milyon 902 bin lira, 80 bin dolar parası bulunan Doktor Göllü’nün kimsesi yoktu.

Ancak ölen doktorun evlatlığı olduğunu öne süren Ahmet K., miras için başvuru yaptı. Çocukken, Göllü tarafından evlat edinildiğini belirterek mahkeme ve noter belgeleri sunan Ahmet K., tüm mirasın sahibi oldu.

NOTER TASDİKLİ

Doktor Göllü’nün bıraktığı gayrimenkullerin aylık 60 bin lira kirasını aldığı öne sürülen Ahmet K., Mali Polis’in çalışmasıyla mercek altına alındı. Ahmet K.’nın evrakları incelendi. Belgelerin noter tastikli olduğu anlaşıldı. Soruşturma derinleştirildi. Ahmet K.’nın Noter Baş Katibi Ayhan K. ile birbirlerini tanıdıkları anlaşıldı. Bunun üzerine belgeler detaylı olarak incelendi.

HAKİM İMZASI BİLE SAHTE ÇIKTI

Göllü’nün 1974 ve 1980 yılları arasında çalıştığı Okmeydanı SGK hastanesindeki imza ve el yazı örnekleri alındı. Evlat edinme belgesindeki imzalarla hastaneden alınan imzalar uzmanlarca karşılaştırıldı. Çalışmada evlat edinme kararındaki imzaların sahte olduğu anlaşıldı. Polis bununla da yetinmedi. Evlat edinme kararını verdiği öne sürülen emekli hakime ulaşıldı. “Akıl sağlığı yerinde” raporu alınan hakimin de yazı ve imza örnekleri alındı. Bilirkişi incelemesinde, evlatlık belgesi üzerindeki hakim imzasının ve evrakın sahte olduğu tespit edildi.

DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, İstanbul ve Sakarya’da 6 adrese operasyon düzenlendi. Noter Başkatibi Ayhan K., sahte evlatlık olduğu belirlenen Ahmet K., olayla ilgisi bulunduğu ve kira paralarını paylaştıkları öne sürülen Tamer O. ile Murat G. gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphlilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.