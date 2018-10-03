Kimyasal atık nedeniyle dere kırmızı ve pembe akıyor

Ergene Nehri'nin kolu Çorlu Deresi fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başladı. Korkunç bir görüntü oluşturan Çorlu Deresi belli bir süre sonra büyük oranda normal renginde akmaya başladı.

Derenin Çerkezköy Veliköy Mahallesi kesiminden geçen bölümü kırmızı, pembe tonlarında akıyor. Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede dereye kimyasal boya atığı salındığı iddia ediliyor. Tamamen pembe ve kırmızı renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

NORMALE DÖNDÜ

Derenin rengi akan kesimlerinde normale döndü, dere kenarlarında ise kırmızı ve pembe tortuların kaldığı gözlendi. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma komutanlığı ekipleri de dere suyundan ve kenarda renkli tortulardan numune aldı.

“TAHKİKATA BAŞLAYACAĞIZ”

Kaymakam Abban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne durumu bildirmesi sonrası jandarma ekipleriyle olay yerine geldiklerini söyledi. Dereden numune alındığını ifade eden Abban, “Daha sonra tahkikata başlayacağız ve atığın nereden bırakıldığını da bu kapsamda belirleyeceğiz” dedi. AA