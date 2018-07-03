Kimyasal Hadım nedir? İşte Kimyasal Hadım veya kastrasyon ile ilgili ayrıntılar…

Acı haberlerin ardı ardına gelmesi sonrası 'idam cezası' ve 'kimyasal hadım' tekrar tartışılmaya başlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül daha önce kabul edilen kimyasal hadımın birkaç gün içinde yürürlüğe konabileceğini söyledi. Bozdağ'ın da ‘Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız.' sözleri ardından ‘cinsel kastrasyon (kimyasal hadım) nedir?' soruları sıklaştı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde cinsel istismar suçu işleyen mahkumlara uygulanan Kastrasyon nasıl yapılacak? Son zamanlarda sayıları giderek artan çocuk cinsel istismar vakalarının ardından gündeme tekrardan gelen Kimyasal Hadım nedir, kimlere uygulanacak? Kimyasal Hadım ya da diğer bir ifadeyle Cinsel Kastrasyon, istismara yönelik suçlarda kullanılması planlanan yöntemler arasında yer alıyor. Birçok platformda sık sık gündeme getirilen Kimyasal Hadım (Cinsel Kastrasyon), son günlerde vatandaşlar tarafından da araştırılmaya başlandı. İşte, cinsel saldırı suçlarında kullanılmak üzere tasarlanan kimyasal hadım hakkında merak edilenler…

KİMYASAL HADIM NASIL YAPILIYOR?

Kimyasal hadım yönteminde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan hadım etme işleminde mahkumlara belirli aralıklarla ilaç veriliyor. Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor.

HANGİ ÜLKELERDE UYGULANIYOR?

Kimyasal hadım; Birleşik Krallık, Polonya, Moldova, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Hindistan, İsrail, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde yakın zamanlarda çeşitli cinsel saldırı vakalarında kullanıldı.