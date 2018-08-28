Kimyasal sorumsuzluğa ceza yağdı!

İstanbul Halkalı’da yolu sülfürik asit dökülen kamyon sürücüsüne ve araç sahibine ceza yağdı. Trafik Kanununa göre toplam 3 bin 788 lira ceza yazılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1 milyon liraya kadar ceza yazabileceği belirtildi.

Küçükçekmece, Halkalı, Dereboyu Caddesi'nde seyir halindeki bir kamyon rampa çıkarken, aracın kapağı açıldı. Kamyondaki bidonda bulunan sülfürik asit yola dökülünce çevrede panik yaşandı. İki kişinin yaralandığı olayda çevreye yayılan koku vatandaşların korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

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İtfaiye ve belediye ekipleri yola kum dökerken, polis çevrede önlem aldı. Yol yıkandıktan sonra durum kontrole alınırken, polis araç sahibi ve sürücü hakkında işlem yaptı.

Olayda ihmali bulunduğu iddia edilen araç sürücüsü V.S.'ye “Trafik Kanunu” ve “Taşıma Kanunu”na göre bin 356 lira sürücüye ise 2 bin 432 lira para cezası kesildi. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 Çevre Koruma Kanunu kapsamında sürcüye yaklaşık 250 bin lira firma sahibine ise yaklaşık 750 bin lira para cezası kesileceği belirtildi.