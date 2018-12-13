Kiralık hırsız çetesinin lideri “Hırsız Ana” yakalandı

İstanbul dışından kiraladığı hırsızlarla aralarında Zeki Müren’in makyözü Emine Oya Tolga’nın evi de dahil onlarca evi soyan “Hırsız Ana” lakaplı Nazife Y. yakalandı. Yaklaşık 1 yıldır polis tarafından aranan Nazife Y.’nin 56 adet hırsızlık olayına karıştığı belirlenirken, kurduğu hırsızlık şebekesi ise akıllara durgunluk verdi.

Özellikle Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beşiktaş'ta yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının ardında liderliğini 55 yaşındaki Nazife Y.'nin yaptığı hırsızlık şebekesi olduğu belirledi.

YAKALANINCA SİLAH ÇEKTİLER

Kapıları kendi özgü yöntemlerle açarak girdikleri evi soyan Nazife Y. yönetimindeki çetenin son adresi ise Kadıköy oldu. Nazife Y. ve çete üyeleri 5 Aralık'ta Kadıköy'de bir eve girdi. Bina içinde vatandaşlarca yakalanan hırsızlardan biri belindeki tabancayla kendisini yakalayanları tehdit ederek, kendilerini bekleyen araca doğru kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan Nazife Y. ve Sabri A. polislere teslim edildi.

BİR YILDIR ARANIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen iki şüphelinin yapılan sorgulamalarda Nazife Y.'nin 2010 yılından beri 56 adet hırsızlık olayından kaydı olduğu ve bir yıldır da arandığı ortaya çıktı.

İL DIŞINDAN HIRSIZ GETİRTİYORDU

Sorgulamasına devam edilen Nazife Y.'nin hırsızlık sistemi de çözüldü. Nazife Y.'nin soymak istediği her adres için farklı kişiler kiraladığı belirlendi. Elde edilen hırsızlık mallarından pay verdiği birçok hırsızlık şüphelisini de İstanbul dışından getirttiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazife Y. ve Sabri A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

ZEKİ MÜREN'İN MAKYÖZÜNÜ DE SOYDULAR

Şebekenin geçtiğimiz günlerde Zeki Müren'in makyözü olarak bilinen Emin Oya Tolga'nın evine girerek 720 dolar ve 50 bin liralık ziynet eşyası çaldığı belirlendi.