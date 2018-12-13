Kiralık hırsız çetesinin lideri “Hırsız Ana” yakalandı

Özellikle Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beşiktaş'ta yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının ardında liderliğini 55 yaşındaki Nazife Y.'nin yaptığı hırsızlık şebekesi olduğu belirledi.
Kapıları kendi özgü yöntemlerle açarak girdikleri evi soyan Nazife Y. yönetimindeki çetenin son adresi ise Kadıköy oldu. Nazife Y. ve çete üyeleri 5 Aralık'ta Kadıköy'de bir eve girdi. Bina içinde vatandaşlarca yakalanan hırsızlardan biri belindeki tabancayla kendisini yakalayanları tehdit ederek, kendilerini bekleyen araca doğru kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan Nazife Y. ve Sabri A. polislere teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen iki şüphelinin yapılan sorgulamalarda Nazife Y.'nin 2010 yılından beri 56 adet hırsızlık olayından kaydı olduğu ve bir yıldır da arandığı ortaya çıktı.
Sorgulamasına devam edilen Nazife Y.'nin hırsızlık sistemi de çözüldü. Nazife Y.'nin soymak istediği her adres için farklı kişiler kiraladığı belirlendi. Elde edilen hırsızlık mallarından pay verdiği birçok hırsızlık şüphelisini de İstanbul dışından getirttiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazife Y. ve Sabri A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Şebekenin geçtiğimiz günlerde Zeki Müren'in makyözü olarak bilinen Emin Oya Tolga'nın evine girerek 720 dolar ve 50 bin liralık ziynet eşyası çaldığı belirlendi.
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