Kırık kolu için gittiği hastanede komalık hale geldi

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Alanya’da geçirdiği trafik kazasının ardından hatalı müdahale sonrası komaya girdiği iddia edilen 48 yaşındaki diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan’ın durumuyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.
DOSYALAR İNCELEMEYE ALINDI
Hülür, Gamze Uğurlu Urhan’ın tedavi süreciyle ilgili Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alanya Başkent Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki dosyaları incelemeye aldıklarını kaydetti. İHA
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