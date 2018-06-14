Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta? Tüm şehirler için bayram namazı saatleri 2018…

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı saat kaçta kılınacak? 2018 yılının Ramazan ayının sonuna gelindi ve Ramazan bayramı başlıyor. Ramazan ayı ardından üç gün boyunca kutlanan Ramazan bayramının ilk günü Şevval ayının ilk günüdür ki bu günde oruç tutulmaz; camilerde bayram namazı kılınır. İşte Kırıkkale ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazı vakitleri...

Kırıkkale’de bayram namazı saati için camilere gidilecek ve namaz kılınacak. Peki bayram namazı kimler tarafından nasıl kılınır? Bilindiği gibi bayram namazı sadece erkekler tarafından kılınır. Bayram sabahı da erkekler camiye gidip cemaat ile bayram namazı kılacaklar. İşte Kırıkkale ve diğer iller için bayram namazı saati:

Kırıkkale bayram namazı saati: 06.02

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

Ramazan boyunca tutulan orucun sonunu ifade eden bayramda eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretleri yapılır. Bu ziyaretlerde konuklara kolonya, şekerleme ve çikolata ikram edilir. Ayrıca bayramda çocuklar da kapı kapı dolaşarak şeker toplarlar. Dini bayramlar resmi tatil olduğu ve Ramazan bayramı üç gün olduğu için Türkiye'de çok sayıda çalışan bayramda tatile çıkmayı da tercih etmektedir.

KIRKKALE NUR CAMİİ

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan cami, Kırıkkale'de manevi ve kültürel faaliyetlerin merkezi oldu. Şehrin en merkezi bölgesine inşa edilen cami, 15 Mayıs 2015 Cuma ibadete açıldı. Selçuklu ve Osmanlı mimari anlayışı ile şekillenen cami, yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alana sahip. Camide, kapalı alanlarda 4 bin kişi, açık alanlarda ise 6 bin kişi olmak üzere toplamda 10 bin kişi ibadet edebiliyor.