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Kırıkkale’de kahvehaneye pompalı tüfekle saldırı: 6 kişi yaralandı

Kırıkkale’de bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dükkanda bulunan 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

android-time 02:53 8 Haziran 2018
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Kırıkkale’de kahvehaneye pompalı tüfekle saldırı: 6 kişi yaralandı
Kırıkkale’de bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dükkanda bulunan 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

Olay, Gürler Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle kahvehane önüne gelen şüpheli A.M.V isimli kişi elindeki pompalı tüfekle kahvehaneye ateş etti.

Foto: İHA

Foto: İHA

Kahvehanedeki kişilerden A.C., T.K., A.K.K., A.A., Z.B. ve M.Ç'ye saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Çevredeki esnaf durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cadde üzerinde kovan buldu.

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Elinde tüfekle kaçan şüpheli A.M.V'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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