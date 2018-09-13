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Kırklareli’nde hastane yolunda feci kaza: Dört kişi hayatını kaybetti

Kırklareli'nden meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaşamını yitirdi. Kanser hastası olan Muammer ve Sülbiye Koca çiftinin tedavileri için Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittikleri öğrenildi. 

android-time 11:30 13 Eylül 2018
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Kırklareli'nden meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaşamını yitirdi. Kanser hastası olan Muammer ve Sülbiye Koca çiftinin tedavileri için Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittikleri öğrenildi. 

Kaza, Kırklareli-Edirne yolu üzerinde Kocahıdır Köyü yakınlarında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kazada, Kırklareli'nin Poyralı Köyü'nde ikamet eden ve Edirne'de hastaneye gittikleri öğrenilen Muammer Koca  eşi Sülbiye Koca, Hakan Güzelyel ve Recep İlke Perhan hayatını kaybetti.

AA

AA

4 kişi hayatını kaybetti

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Edirne ve Kırklareli'nden çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırklareli Cumhuriyet savcısının da kısa süre içerisinde kaza alanına gelmesi ve yapılan incelemelerin ardından her iki araçta da bulunan toplam 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettikleri açıklandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkışan cesetler çıkartılarak, Kırklareli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

AA

25 gün önce evlenmişti

Kırklareli'nde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu her iki araçta bulunan 1'i kadın toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Kırklareli'nde özel bir beyaz eşya firmasında çalıştığı öğrenilen ve kazada hayatını kaybeden Hakan Güzelyel'in 25 gün önce yeni evlendiği ortaya çıktı.

AA

AA

İHA

Son güncelleme: android-time 11:5613.09.2018
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