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Kırmızı ışıkta geçen sürücü kaza yaptı, 2 kişi öldü

Kırşehir'de kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün otomobili, yol kenarındaki 2 kişiye çarptı. Otomobil 4 araca daha çarptıktan sonra ancak durabildi, ayrıca kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

android-time 22:02 18 Mart 2018
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Kırmızı ışıkta geçen sürücü kaza yaptı, 2 kişi öldü
Kırşehir'de kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün otomobili, yol kenarındaki 2 kişiye çarptı. Otomobil 4 araca daha çarptıktan sonra ancak durabildi, ayrıca kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Özbağ beldesi Kırşehir-Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen A.Ç. idaresindeki 40 BF 645 plakalı otomobil, sürücüsünün ışık ihlali yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan Dinçer Konak ve Adem Karahan’a çarptı.

FOTO İHA

FOTO İHA

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın ardından hızını alamayan otomobil, park halinde bulunan 40 EF 330, 40 DH 934, 66 LG 033, 40 AT 090, 40 DK 351 otomobillere çarparak devrildi. Kazada Dinçer Konak ve Adem Karahan hayatını kaybederken, sürücü A.Ç. ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

FOTO İHA

FOTO İHA

Cenazeler, incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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