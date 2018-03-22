Kırmızıtaş Holding’in iki sahibi FETÖ’den tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kırmızıtaş Holding'in 3 sahibinden 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'e bağlı 4 şirkete 8 Mart'ta kayyum atandı, holdingin sahipleri R.K, İ.K. ve H.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan R.K. ve H.K. “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA