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Kırmızıtaş Holding’in iki sahibi FETÖ’den tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kırmızıtaş Holding'in 3 sahibinden 2'si tutuklandı.

android-time 09:05 22 Mart 2018
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Kırmızıtaş Holding’in iki sahibi FETÖ’den tutuklandı
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kırmızıtaş Holding'in 3 sahibinden 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'e bağlı 4 şirkete 8 Mart'ta kayyum atandı, holdingin sahipleri R.K, İ.K. ve H.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan R.K. ve H.K. “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Son güncelleme: android-time 09:1422.03.2018
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