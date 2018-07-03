Kırsalda silah eğitimi alan kadın terörist İstanbul’da yakalandı

İstanbul Polisi, 3 ayrı suçtan aranan terör örgütü MKP (Maoist Komünist Parti) üyesi bir kadını gözaltına aldı. Örgün kırsal alanında silah eğitimi aldığı öne sürülen Esra S.’nin adresinde bir tabanca ve 50 mermi ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ekipleri, MKP'nin silahlı yapılanması HKO (Halkın Kurtuluş Ordusu) üyesi olduğu belirlenen Esra S.'nin İstanbul'da olduğunu belirledi. Tunceli kırsalında örgüt üyelerinden silahlı eğitim aldığı iddia edilen şüphelinin adresinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler, terör örgütü üyeliği ve propagandası içerikli 3 suçtan aranan Esra S.'nin yurtdışına kaçmayı planladığını tespit etti. Bunun üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Araştırmalarda şüphelinin bulunabileceği 3 ayrı adres tespit edildi. Çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüpheli Esra S., M.D. isimli bir kadının evinde yakalandı. Aramalarda bir tabanca 50 mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bunun üzerine evsahibi M.D.'de gözaltına alındı.

Yakalanan iki şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.