Kış geç kaldı, kar haberleri geldi! Bolu’da başladı…

Kış boyunca yurdun birçok bölgesi kar yağışını beklese de beklenen yağışlar bir türlü gelmedi ve Türkiye mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla kışı geçirdi. Bolu'dan gelen haberlere göre nisan ayına girmemize birkaç gün kala kar yağışı başladı...

Özellikle Türkiye’nin güney ve batı kesimleri bu kışı kar beklentisiyle geçirdi, ancak bazı bölgelere kar yağışı geç geldi. Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Gerede ilçesinde ve yüksek kesimlerde etkili oldu.

KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYİ BULDU!

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gerede İlçesi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte, Esentepe mevkiinde bulunan çam ağaçları beyazlara büründü. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. D-100 Karayolu'nda da yağmurla birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle, trafik ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerinin korumaları yönünde uyardı. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yağışlar gün boyu devam edecek ve hava sıcaklıkları Cuma günü itibariyle yükselecek.

METEOROLOJİ’NİN BUGÜN İÇİN YAPTIĞI TAHMİNLER…

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2.) olması bekleniyor. 21

Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor. 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20