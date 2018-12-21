Kış gündönümü nedir? En uzun gece geldi! Kış gündönümü nasıl oluşur? Doodle sürprizi…

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanıyor ve geceler kısalmaya başlıyor. Dünyamız için büyük önem taşıyan bugünü Google bir Doodle ile duyurdu. Peki kış gündönümü nasıl oluşur? İşte kış ekinoksunun merak edilenleri...

21 Aralık kış gündönümü Doodle oldu. Bu gece yılın en uzun gecesini yaşayacağız! 21 Aralık bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılıyor. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesine 90 derece açı ile gelecek.

NEDEN EN UZUN GECE 21 ARALIK’TA?

Kış Gündönümü'nde (yaklaşık 21 Aralık) ise, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.

TÜRKİYE’DE EN UZUN GECE EN KUZEYDEKİ SİNOP’TA YAŞANACAK

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanacak ve geceler kısalmaya başlayacak. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

PEKİ YAZ GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN?

Yaz gündönümü veya yaz gün dönümü güneş ışıklarının Yengeç Dönencesi’ne yılda bir kez (yaklaşık 21 Haziran’da) dik geldiği andır. Yaz gündönümü tarihi olan 21 Haziran, Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı gün olurken, kuzeye gidildikçe gündüz süresi de uzuyor. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılıyor. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul ediliyor.