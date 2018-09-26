Kış saati uygulamasına kısa süre kaldı! Satler geri alınacak mı?

Kış saati-Yaz saati uygulaması iki yıl önce son bulmuş ve sabit saat uygulamasına geçilmişti. Saatlerin geri alınacağı tarih merak konusu ancak, alınan kararlar saatlerin geri alınma tarihi yaklaşırken son senelerde 1 sene daha uzatılarak sabit saat uygulaması devam ettiriliyor. Peki bu yıl saatler geri alınacak mı?

Saatler ne zaman ayarlanacak, kış saati uygulaması başlayacak mı? Bu soru birçok kişi tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan kararla birlikte gün ışığından daha çok faydalanabilmek maksadıyla yaz saati uygulamasının başlatılacağı açıklanmış ve bu uygulama kış aylarının akşam saatlerinde havanın erken kararması gerekçesiyle vatandaşlar tarafından eleştiri konusu haline gelmişti.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI KALKTI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, güneş ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla tüm yurtta saatlerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan “30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

23 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen kararname neticesinde, yaz saati uygulamasının 2017 tarihinde de sürdürüleceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar tarihinde saat 04.00‘ten itibaren geçileceği aktarılmıştı ancak karar saatlerin ayarlanma tarihi yaklaşırken son yıllarda 1 yıl daha uzatılarak sabit saat uygulamasında kalmaya devam ediliyor.