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Kitap fuarına yoğun ilgi üst geçidi tıkadı

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın girişinde yoğunluk, çıkışında izdiham yaşandı.

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Kitap fuarına yoğun ilgi üst geçidi tıkadı
37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın girişinde yoğunluk, çıkışında izdiham yaşandı.

Hafta sonu olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’ne akın etti. Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar kitap fuarına yoğun ilgli gösteriyor. DHA

Vatandaşlar kitap fuarına yoğun ilgli gösteriyor. DHA

İzdihama dönüşen yoğunluk nedeniyle fuara gelenler zor anlar yaşadı. Üst geçitteki yoğunluk DHA tarafından havadan da görüntülendi. Üst geçitte yoğunluk yaşanınca çok sayıda kişi D-100’den karşıya geçmeye çalıştı. Polis, D-100’ü trafiğe kesti, vatandaşlar yoldan karşıya geçti. DHA

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