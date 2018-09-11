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Kız çocuğuna taciz iddiası kenti ayağı kaldırdı

Batman’da bir parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen Afgan uyruklu N.G., vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından, vatandaşların elinden kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

android-time 13:57 11 Eylül 2018
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Batman’da bir parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen Afgan uyruklu N.G., vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından, vatandaşların elinden kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Batman merkez Kültür Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 29 yaşındaki Afgan uyruklu N.G. adlı şahıs, parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Durumu öğrenen çevredeki vatandaşlar, tekme tokat saldırdıkları şahsı linç etmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şahsı güçlükle vatandaşlardan kurtardı. Şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla, polis nezaretinde Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Olayın görgü tanıdığı Habip Songur adlı vatandaş, şahsın parkın önünde çocuğu kaçırmaya kalkıştığını belirterek, “Ailesi ve yakınları ile çevredeki vatandaşlar olayı gördü ve onu linç etmeye başladılar. Çevredeki vatandaşlar küçük kız çocuğunu kaçırmasını önlediler. Darp edildiği esnada vatandaşların elinden kaçtı. Şahsın sınır dışı edilmesini istiyoruz” dedi.

İHA

Son güncelleme: android-time 15:4111.09.2018
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